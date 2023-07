Kelderman verbijt pijn na valpartij: ’Die komt later wel’

„Het was glad”, vertelde Kelderman over de valpartij bij de NOS. „Er vielen renners voor me en ik kon niet meer om ze heen. Ik maakte een schuiver. Meestal valt het dan wel mee, maar het is niet ideaal.” Kelderman kampte vrijdag al met rugklachten. „Maar dat viel wel mee”, zei hij. „Iedere renner heeft wel eens kwaaltjes. Je bent niet altijd fris en fruitig.”

Tactiek

Kelderman was blij dat de wedstrijdleiding de koers even stillegde na de massale valpartij. „Dat was een goede beslissing”, zei hij. „Er lagen zoveel renners op de grond”, aldus de coureur die achter de tactiek van zijn ploeg bleef staan.

Jumbo-Visma reed een groot deel van de etappe op kop, in een poging Tadej Pogacar te slopen. Uiteindelijk won Jonas Vingegaard slechts een seconde op zijn grote concurrent. „Die twee zijn echt van een ander niveau”, zei Kelderman. „Echt niet normaal hoe hard we rijden. Maar wij hebben een goede ploeg. Wout van Aert was nu heel sterk. Die jongen weegt 80 kilo en reed op een beklimming bijna iedereen uit het wiel. Het is even afwachten hoe het met mijn pijntjes afloopt. Morgen wordt het weer heel zwaar.”

