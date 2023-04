Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkampioen niet te spreken over uitpuilende racekalender en andere opzet sprintraces Jaagt Formule 1-top Max Verstappen richting uitgang? ‘Dit is het niet meer waard’

Door Erik van Haren

Max Verstappen groet het publiek in Melbourne. Ⓒ ANP/HH

MELBOURNE - De Formule 1-top beseft dat Max Verstappen over een paar jaar met pensioen kan gaan, nu de kalender uitpuilt en er ook een snelle verandering op de rol staat wat het format van sprintraces betreft. De regerend wereldkampioen is daar niet over te spreken. ,,Racen is mijn leven, maar op een gegeven moment is dit het niet meer waard”, zegt Verstappen na zijn pole position in Melbourne.