FIA-topman bevestigt: ’Positie wedstrijdleider Michael Masi ter discussie’

Dat bevestigt Peter Bayer, sinds kort bij de FIA het hoofd van de een-zitters. Het is de eerste keer dat een topman van de internationale autosportfederatie zich uitspreekt over het door hem geleide onderzoek naar aanleiding van de laatste race van vorig seizoen in Abu Dhabi. Masi besloot toen kort gezegd om de race niet achter de safety car te laten finishen, waarna Max Verstappen Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde inhaalde en wereldkampioen werd.

In gesprek met Speedweek zegt Bayer dat de FIA achter Masi staat. „Hij heeft het op veel vlakken geweldig gedaan en ik heb hem gezegd dat we achter hem staan”, stelt Bayer. „Maar er is ook een mogelijkheid dat er een nieuwe race-directeur komt.”

Bayer bevestigt dat er sowieso plannen zijn om de het werk van de race-directeur te verlichten. Masi is namelijk ook veiligheidsafgevaardigde en verantwoordelijk voor alle andere zaken op het circuit. Bronnen rond de FIA en de teams melden ook dat er plannen zijn om wellicht assistenten van de race-directeur aan te stellen, die bijvoorbeeld naast hem of vanuit een andere plek als een soort videoscheidsrechter kunnen fungeren.

De nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft eerder al met onder anderen Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull-teambaas Christian Horner gesproken. Op 14 februari staat de belangrijke F1 Commission gepland. Daarbij zijn alle teams, de FIA en de Formule 1-leiding aanwezig en presenteert de FIA de resultaten van het onderzoek.