Volop genieten van wereldtopper Femke Bol

Femke Bol komt genietend over de streep Ⓒ ANP/HH

De EK Indoor in het Poolse Torun waren om veel redenen heel bijzonder. Een prestatie op zich in dit coronatijdperk dat organisatoren er in slagen een topevenement neer te zetten waarbij het niet gaat om enkel twee teams met begeleiders, maar om 733 atleten uit 47 landen. Plus natuurlijk nog de begeleiding. Onvoorstelbaar wat voor klus het zal worden bij de Olympische Spelen in Tokio, waar het om te beginnen al om ruim 10.000 sporters gaat.