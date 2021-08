Premium Het beste van De Telegraaf

Successprinter Agard komt van ver: ’Ik word nu weer emotioneel’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela stralen na hun zilveren medaille. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Even stokt de stem van Terrence Agard. Hij is bijna 1.90 meter lang, breed gebouwd en welbespraakt. Zojuist heeft hij met drie vrienden olympisch zilver gewonnen op de 4x400 meter estafette. Een onvoorstelbare prestatie nadat hij in 2016 een nekwervel brak na een ernstig auto-ongeluk en lang moest revalideren. „Toen ik vandaag het stadion inkwam, was er even een besefmoment. Ik heb gehuild en nu word ik weer emotioneel.”