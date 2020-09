Van Vleuten beslist vrijdag over WK-deelname

De renster van Mitchelton-Scott brak donderdag in de Giro Rosa haar linkerpols. Het herstel verloopt voorspoediger dan verwacht en ze zit alweer op de fiets. Vrijdag neemt Van Vleuten een besluit over deelname, meldt wielerbond KNWU. Aan de tijdrit van donderdag doet ze niet mee.

Geen gezondheidsrisico’s

„De artsen in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem dachten goed met me mee toen ik daar vrijdag al terecht kon voor een operatie. Ik ben bijvoorbeeld niet onder narcose gebracht, waardoor ik snel weer de fiets op kon. Zij hebben mij maandag een brace aangemeten en daarmee kon ik eigenlijk direct pijnloos fietsen en ook goed mijn stuur vast houden. Het is belangrijk om te vermelden dat de artsen aangeven dat er geen gezondheidsrisico’s kleven aan een eventuele start. Ik wil namelijk absoluut mijn gezondheid voorop stellen”, aldus de 37-jarige Van Vleuten, die de titel vorig jaar in Yorkshire won.

„Het is zo dat het staande klimmen nog niet honderd procent gaat. En dat moet wel het geval zijn om ook daadwerkelijk te starten”, vervolgt de Nederlandse renster. „Als ik start, dan doe ik dat met ambities en niet alleen om er bij te zijn. Het speelt wel een rol dat ik niemands plek inneem wanneer ik besluit van start te gaan. Mijn plek staat op mijn naam, omdat ik vorig jaar de wereldtitel heb veroverd. Bij de tijdrit van donderdag ligt dat anders. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat een ’klasbak’ als Ellen van Dijk aan de kant zou blijven staan omdat ik vast wilde houden aan mijn plek. Daarom heb ik op dat onderdeel mijn startplaats afgestaan.”