Bij Benfica vinden ze PSV ’extreem offensief’

Trainer Jorge Jesus van de Portugese club, die twee jaar geleden met het Braziliaanse Flamengo nog de Copa Libertadores won, had over een confrontatie tussen twee ploegen die eigenlijk allebei in de groepsfase van de Champions League thuishoren. Benfica en PSV hebben als ze vanavond het veld op stappen alvast met elkaar gemeen dat ze dit seizoen nog ongeslagen zijn.

De manier waarop PSV in eerdere voorronde-wedstrijden Galatasaray en Midtjylland opzij zette maakte indruk. Maar het is toch vooral de 0-4 zege op Ajax in de Johan Cruijff-schaal die imponeerde. André Almeida, die bij Benfica weer terug is van een zware blessure, noemde PSV in een aantal wedstrijden ’extreem offensief’. Dat de Eindhovenaren gemiddeld goed zijn voor drie doelpunten per wedstrijd zegt wel wat over de moeilijkheidsgraad.

Trainer Roger Schmidt wilde in het Estadio da Luz niets weten over een grote test voor PSV. „Zo mag je play-offwedstrijden voor een plek in de groepsfase van de Champions League niet beschouwen”, zei hij. „We zijn klaar voor de confrontatie met Benfica. De spelers geloven erin. We spelen ook goed voetbal. In deze vorm kijken we uit naar Benfica.”

De Duitse trainer toonde zich onder de indruk van de offensieve kwaliteit van de Portugese club. „Benfica kan zes, zeven aanvallers opstellen die allemaal veel individuele kwaliteiten hebben. Hoe was ons daar tegen gaan wapenen? We zullen Benfica ver van het doel moeten houden”, zei hij over de manier waarop PSV het aan wil pakken. Op de vraag of hij denkt dat Benfica sterker is dan Galatasaray of Ajax hield Schmidt zich op de vlakte.