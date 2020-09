Renners zijn onveiligheid in Luxemburg beu: peloton knijpt in rem

Na de openingsetappe liet Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) al zijn onvrede blijken over de veiligheid in de Ronde van Luxemburg. De Italiaan was niet te spreken over het aantal gevaarlijk geparkeerde auto’s langs de kant van het parcours. Ook dat een teamgenoot tijdsverlies kreeg aangesmeerd, omdat hij in de remmen moest voor rode stoplichten, schoot bij Guarnieri in het verkeerde keelgat.

,,Dinsdag stonden in volle finale ook al her en der wagens geparkeerd op gevaarlijke plaatsen en was er nog opkomend verkeer. De renners waren daar na de openingsetappe al niet echt over te spreken”, meldde sportdirecteur Kurt Van De Wouwer van Lotto Soudal. „Vandaag was het weer van dat. In volle voorbereiding op de eerste tussensprint kwamen er nog steeds wagens aanrijden in tegenovergestelde richting. En stonden voertuigen op het parcours. Dat was blijkbaar te veel voor de renners.”

In kolonne

„Al vrij vlug staken de renners de koppen bij elkaar en beslisten zij om niet meer te rijden. Té gevaarlijk”, verduidelijkte Van De Wouwer. „Ik begrijp hen volledig. Via Radio Tour kregen we in de volgwagen te horen dat we nu in kolonne naar de voorziene aankomstplaats rijden in Hesperange. Daar gaan de renners opnieuw koersen op het plaatselijke parcours, waar twee ronden voorzien waren.”

Normaal gezien zouden de renners 160,8 kilometer afwerken tussen startplaats Remich en aankomstplaats Hesperange. Nu zullen dat door de actie zowat 55 wedstrijdkilometers worden.