Rangers FC wint Old Firm en plaatst zich voor finale Schotse beker

Het bleef lang 0-0 in the Old Firm, maar na dik een uur spelen zette Celtic-verdediger Greg Taylor zijn ploeg op voorsprong. Een klein kwartier voor tijd maakte Scott Arfield de achterstand goed, waarna een verlenging de winnaar moest bepalen. De manschappen van Gio trokken daarin aan het langste eind, door een handje hulp van Starfelt. De verdediger gleed een voorzet van Calvin Bassey zijn eigen doel in.

Van Bronckhorst wint met de zege op Celtic zijn eerste Old Firm als coach van Rangers FC, na er eerder twee te hebben verloren. Rangers treft in de finale Heart of Midlothian.

Mooie week

Met de zege op Celtic werd het een bijzonder succesvolle week voor Van Bronckhorst, die op donderdagavond ook al S.C. Braga wist uit te schakelen in de Europa League voor een plaats in de halve finale van dat toernooi.