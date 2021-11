Machtige Max Verstappen wint GP van Mexico en breidt leiding in WK uit

Vanaf de tweede startrij kende Verstappen een uitstekende start. Een dag eerder liet de Nederlander al weten dat hij liever als derde startte dan als tweede en zondagavond liet hij zien waarom. Verstappen profiteerde optimaal van de slipstream van zijn voorgangers. Hij koos de buitenkant en greep na de eerste bocht direct de leiding.

Voor Valtteri Bottas begon de race dramatisch. De Fin vertrok vanaf pole, maar spinde na een touché met Daniel Ricciardo en viel terug naar de achttiende plaats. Een safety car neutraliseerde de wedstrijd. Op dat moment zat de race er ook al op voor Yuki Tsunoda en Mick Schumacher die aanraking waren gekomen met Esteban Ocon.

Max Verstappen pakt bij de start de leiding. Ⓒ HH/ANP

Bij het eindigen van de safety car was het aan Verstappen om te bepalen wanneer hij weer op het gas ging. Met Lewis Hamilton in zijn spiegels leek hij exact het juiste moment te kiezen, want hij reed snel weg bij de Brit. Op dat moment had Hamilton al over de boordradio geroepen dat Verstappen wel erg snel was. Na twintig rondes had de Nederlander al een voorsprong van bijna zeven seconden te pakken en twee rondjes later zette Verstappen Nikita Mazepin al op een ronde achterstand.

In een poging de achterstand op Verstappen te verkleinen, besloot Hamilton als eerste van de grote namen naar binnen te komen. Niet veel later besloot ook de Nederlander zijn pitstop te maken en met een voorsprong van ruim acht seconden op zijn rivaal keerde hij terug op de baan. Ook op de hardere banden was Verstappen een stuk sneller en maakte Hamilton geen schijn van kans.

Tien rondes voor het einde verscheen Sergio Perez aan de staart van Hamilton. De Mexicaan wilde niets liever dan voor zijn thuispubliek de zevenvoudig wereldkampioen inhalen. Er ontstond een heerlijk gevecht op de baan. Hoewel Perez een aantal keer binnen de DRS-zone van de Brit kwam, bleef een inhaalactie uit. Verstappen reed ondertussen onbedreigd naar de winst en deed uitstekende zaken in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen is de eerste coureur die de Grand Prix van Mexico drie keer op zijn naam heeft staan. Ook in 2017 en 2018 kwam de coureur van Red Bull als eerste over de streep. Volgende week wordt de zinderende titelstrijd vervolgd in Brazilië.