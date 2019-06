Bertens trekt Larsson uit de bak

Twee keer eerder speelde Bertens tegen Larsson en beiden wonnen één duel: Larsson in 2015 in Monterrey, Bertens in 2017 in Gstaad. Bertens en Larsson haalden in 2017 als duo de WTA Finals en zetten eind 2018 op initiatief van Bertens een punt achter hun samenwerking.

Arantxa Rus en Bibiane Schoofs, die beiden een wildcard ontvingen, nemen het in de openingsronde tegen elkaar op. De winnares van het Nederlandse onderonsje stuit op Bertens of Larsson.

In het mannentoernooi neemt Robin Haase het op tegen de Fransman Ugo Humbert, terwijl Thiemo de Bakker aan Adrian Mannarino werd gekoppeld. De Bakker kreeg een wildcard. De als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas heeft een bye.