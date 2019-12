Ajax in winter de markt op

Naast Zakaria Labyad zitten ook David Neres (l.) en Quincy Promes (r.) in de lappenmand, al staat er door laatstgenoemde nog geen definitieve streep door de topper tegen AZ. Ⓒ Hollandse hoogte

AMSTERDAM - Regeren is vooruitzien. Zondag wacht in Alkmaar voor Ajax de belangrijke wedstrijd bij AZ, maar de clubleiding is al met de tweede seizoenshelft bezig. Hoewel twee weken geleden werd aangegeven dat er deze (winter)transferperiode in principe geen spelers zouden worden aangetrokken, gaat Ajax nu logischerwijs toch de transfermarkt op. „Er zijn wel wat dingen veranderd”, doelde Erik ten Hag op de blessures van Quincy Promes en Zakaria Labyad, nadat David Neres eerder al een knieoperatie had ondergaan.