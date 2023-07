AZ bevestigt vertrek Reijnders naar Milan: ’Voorbeeld voor velen’

Reijnders speelde de afgelopen zes jaar 128 duels voor de club uit Alkmaar en werd deze zomer voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij debuteerde in het betaalde voetbal voor PEC Zwolle.

„Het traject en de ontwikkeling van Reijnders zijn een voorbeeld voor velen”, vindt directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ. „Hij heeft geduld moeten hebben. Hij begon bij Jong AZ en werd verhuurd aan RKC. Reijnders heeft vorig jaar een ijzersterk seizoen gespeeld. Mede door de Europese duels is hij bij buitenlandse topclubs in beeld geraakt. Hoewel we zijn voetballende kwaliteiten en positieve karakter gaan missen bij AZ, gunt iedereen hem deze stap van harte.” Reijnders gaat in Milaan met rugnummer 14 spelen.

AZ dreigt met Milos Kerkez nog een bepalende speler kwijt te raken. De 19-jarige linksback kan een meerjarig contract tekenen bij Bournemouth, dat uitkomt in de Premier League. Hij kan daar ploeggenoot van Justin Kluivert worden. AZ liet eerder deze zomer Sam Beukema naar Bologna vertrekken.