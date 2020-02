De Kort niet meer van start in Algarve

De renner van Trek-Segafredo kwam vrijdag in de derde etappe ten val en bereikte pas twaalf minuten na ritwinnaar Cees Bol de finish. Dat deed hij in gezelschap van zijn Belgische ploeggenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns die eveneens gevallen waren.

„Koen heeft een bloeduitstorting op zijn linkerknie. Nader onderzoek moet uitwijzen of er consequenties zijn voor zijn optreden in het Vlaamse openingsweekeinde”, laat Trek weten. De Kort zou volgende week starten in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.