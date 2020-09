Lando Norris rijdt in Italië met speciale pizzahelm

Norris gaf donderdagavond via Twitter al een tipje van de sluier. „Het ontwerp van mijn helm voor dit weekend is verrukkelijk”, zei de Brit, die het bericht afsloot met een pizza-emoji.

Boven op de helm van de McLaren-coureur, ontworpen door Jens Munster, is aan de ene kant een pizza salami afgebeeld en aan de andere zijde een pizza margherita. Tussen beide pizza’s in is de Italiaanse vlag afgebeeld.

Bij de vorige Grand Prix, in België, kwam Norris ook met een speciale helm op de proppen. Toen viel het design echter niet in helemaal goede aarde. Norris, die een Belgische moeder heeft, wilde een eerbetoon aan zijn grootouders brengen met de helm, die een Vlaams tintje had. Het ontwerp was de vlag van Vlaanderen (een zwarte leeuw op een gele achtergrond).

In België gebruikte een extreemrechtse politieke partij dit echter als symbool. Norris werd erop gewezen dat zijn helm wellicht als een politiek statement gezien kon worden. De F1-coureur was zich hier niet van bewust en besloot toen om niet met de helm te gaan rijden.