Luis Suárez na heldenrol: ’Een kampioen moet lijden’

Het was uiteindelijk Luis Suárez die zijn ploeg in de 88e minuut bevrijdde en de winnende treffer voor zijn rekening nam. De formatie van trainer Simeone heeft daardoor richting de laatste speeldag twee punten voorsprong op Real Madrid en heeft het Spaanse kampioenschap dus in eigen hand.

„Dit zijn momenten van grote vreugde’, aldus een dolblije Suárez na de wedstrijd tegenover Movistar. ’We hebben het moeilijk gehad, terwijl we meer verdienden. We speelden een van onze beste eerste helften. We faalden meerdere keren, ik ook. Maar als je kampioen wil worden, moet je lijden. Dat hebben we vandaag veel gedaan.”

„Toen ik bij Atlético kwam spelen vertelden de mensen hier dat lijden bij de club hoort, maar ik had niet verwacht dat we zó veel zouden lijden. Maar er zijn hier veel mensen die inzet tonen en zich opofferen zodat deze club zijn doelen kan bereiken. Nu moeten we rusten en ons voorbereiden op de volgende wedstrijd.”