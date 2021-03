Aantal besmettingen Nederlandse atletiekploeg loopt verder op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Copa America met slechts tien landen

16.17 uur: De Copa America wordt dit jaar met slechts tien landen gespeeld, zo heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol bekendgemaakt. Australië en Qatar doen niet mee aan het kampioenschap van Zuid-Amerika en de naties worden niet vervangen.

„Zoals gebruikelijk nodigde Conmebol landen uit andere continenten uit. Echter door de gevolgen van de pandemie, die ook het voetbal hebben getroffen, werden andere landen verhinderd om deel te nemen.”

Het toernooi wordt gespeeld in Colombia en Argentinië en begint half juni in Buenos Aires. De tien landen zijn verdeeld over twee groepen van vijf landen. De beste vier per poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

De laatste editie van de Copa America werd in 2019 gewonnen door Brazilië.

Atletiek: Acht atleten uit EK-ploeg besmet met coronavirus

16.15 uur: In totaal acht atleten die deelnamen aan de EK indooratletiek vorig weekeinde in het Poolse Torun zijn bij terugkeer in Nederland positief getest op het coronavirus. De Atletiekunie bevestigt dat aantal, maar maakt geen namen bekend. Geen van de atleten is echt ziek. „Sommigen vertonen lichte klachten en zijn wat grieperig, anderen hebben nergens last van”, zegt technisch directeur Ad Roskam.

De meeste atleten die actief waren op de EK indoor hebben deze week vrij. De positief geteste atleten hebben na terugkeer ook geen contact gehad met andere atleten op Papendal. Het contactonderzoek van de besmette atleten heeft voor zo ver bekend alleen negatieve testuitslagen opgeleverd.

Voetbal: PSV’er Madueke in selectie Engelse jeugdploeg voor EK

15.00 uur: PSV’er Noni Madueke maakt deel uit van de selectie van Engeland Onder 21 voor het aankomende EK in Hongarije en Slovenië. Ook Mason Greenwood van Manchester United gaat Engeland vertegenwoordigen op het Europese kampioenschap voor jeugdspelers, net als Callum Hudson-Odoi (Chelsea) en Eddie Nketiah (Arsenal).

De 19-jarige Madueke keerde onlangs na blessureleed terug bij PSV. Hij bepaalde acht dagen geleden tegen Fortuna Sittard de eindstand op 1-3. Het was zijn zevende doelpunt van het seizoen voor PSV.

Borussia Dortmund-talent Youssoufa Moukoko gaat met Duitsland naar het EK. De in Kameroen geboren aanvaller is pas 16 jaar oud en hij maakt zijn debuut in de Onder 21-selectie. Duitsland neemt het in de poule op tegen Jong Oranje.

Engeland neemt het in de groepsfase op tegen Kroatië, Portugal en Zwitserland. Het EK begint op 24 maart.

Vier ministeries steunen komst Formule E naar Eindhoven

14.17 uur: Vier ministeries hebben hun steun uitgesproken voor de komst van de Formule E naar Eindhoven. De (demissionair) ministers Tamara van Ark (Sport), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), Bas van ’t Wout (Economische Zaken) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) laten in een verklaring aan het hoofdkwartier van de Formule E in Londen weten dat ze een race in het wereldkampioenschap van de elektrische sportauto’s in Eindhoven toejuichen en het een eer vinden als de Brabantse stad de E-Prix van Nederland kan houden.

De Stichting Formula-Eindhoven wil vanaf 2022 minstens drie jaar lang een Formule E-race organiseren op een stratencircuit door het hart van de stad. De inzet is een avondrace, toepasselijk voor de ’Lichtstad’. De Formule E is onlangs in Saudi-Arabië begonnen aan zijn zevende seizoen. De Nederlander Nyck de Vries won de openingsrace, de E-Prix van Diriyah. Er volgen dit jaar nog de E-Prix van Rome (10 april), Valencia (24 april), Monaco (8 mei), Marrakech (22 mei) en Santiago de Chili (5 en 6 juni).

Voetbal: Barcelona-talent Pedri opgeroepen voor het Spaanse elftal

13.44 uur: De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft de 18-jarige Pedri van FC Barcelona voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De talentvolle middenvelder, vorig jaar door Barcelona overgenomen van Las Palmas, heeft zich snel ontwikkeld tot een vaste waarde in het Catalaanse elftal van trainer Ronald Koeman. Pedri is naast Frenkie de Jong de enige speler van Barcelona die dit seizoen in alle 26 competitieduels speeltijd kreeg, waarvan achttien als basisspeler. Hij speelde ook zeven wedstrijden in de Champions League.

Luis Enrique heeft Pedri opgeroepen voor de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden, eind deze maand tegen Griekenland, Georgië en Kosovo. Jordi Alba, teamgenoot van Pedri bij Barcelona, zit voor het eerst sinds 2019 weer bij de nationale selectie. De 31-jarige linksback was een tijdje uit beeld bij Luis Enrique.

Voetbal: Higler leidt topper tussen AZ en PSV

12:29 uur Scheidsrechter Dennis Higler is door de KNVB aangewezen om zondag de topper tussen AZ en PSV te leiden. Jeroen Manschot is de VAR bij het duel tussen respectievelijk de nummer 3 en 2 van de Eredivisie. De aftrap is om 14.30 uur.

PSV heeft nog 3 punten voorsprong op AZ, dat afgelopen weekend met 4-1 won van FC Twente. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Feyenoord.

Ajax - ADO Den Haag staat zondag om 20.00 uur onder leiding van Allard Lindhout.

Handbal: ’Hollandse handbalenclave’ Dortmund uit Champions League gezet

11.41 uur: Het vrouwenhandbalteam van Borussia Dortmund is door de Europese bond EHF uit de Champions League gezet. De club had zich niet mogen terugtrekken voor de twee duels uit de achtste finales met het Franse Metz afgelopen weekeinde. De tuchtraad van de EHF heeft Dortmund twee reglementaire nederlagen van 10-0 opgelegd.

Dortmund is bijkans een Nederlandse enclave in de Bundesliga. Rinka Duijndam, Yara ten Holte, Tessa van Zijl, Inger Smits, Delaila Amega, Kelly Dulfer, Laura van der Heijden, Merel Freriks en Kelly Vollebregt staan onder contract bij de koploper van Duitsland. Alle negen speelsters zijn ook opgenomen in de voorselectie van het Nederlands team dat zich de komende periode gaat voorbereiden op de Olympische Spelen.

Bij Metz testte een speelster positief op het coronavirus, enkele dagen voor wedstrijden tegen Borussia Dortmund. De club isoleerde de speelster en testte vervolgens alle andere speelsters in de selectie. Daar kwamen alleen negatieve uitslagen uit, waardoor het team volgens de EHF de hygiëneprotocollen juist had gevolgd en gewoon kon aantreden in de Champions League.

Dortmund daarentegen durfde de reis naar Nancy, waar de wedstrijden zouden worden afgewerkt, niet aan. De club had informatie dat er nog een speelster van Metz positief zou zijn getest en wilde zijn speelsters niet blootstellen aan een mogelijk gezondheidsrisico. De tuchtraad van EHF oordeelde dat Borussia zich niet had mogen terugtrekken en naar Nancy had moeten komen. Metz is nu door naar de kwartfinales van het bekertoernooi. Dortmund kan nog wel in beroep tegen de straf.

Boksen: Eindhoven Box Cup gaat door dankzij nieuwe hoofdsponsor

11.15 uur: De Eindhoven Box Cup vindt dit jaar met dank aan een nieuwe hoofdsponsor toch doorgang. Met Pinksteren, van 20 tot en met 24 mei, verwacht de organisatie het sterkste deelnemersveld ooit voor het bokstoernooi.

„Voor dit jaar dreigde hetzelfde donkere scenario als in 2020, omdat de Eindhoven Box Cup vanwege de pandemie geen betalende bezoekers mag ontvangen en sponsoring in coronatijd een lastige uitdaging is. Door een deal met nieuwe hoofdsponsor Jack’s Casino kon de organisatie op het laatste moment besluiten om de EBC in 2021 alsnog te laten doorgaan”, meldt het evenement.

Ruim tweehonderd boksers uit ruim dertig landen doen mee aan de EBC. Ook de gehele Nederlandse selectie is aanwezig in Hotel Van der Valk in Eindhoven. Het toernooi heeft de A-status van wereldorganisatie AIBA en geldt als het grootste boksevenement van West-Europa.

Fakkeltocht olympische vlam start zonder publiek in Fukushima

10:42 uur De estafette van de olympische vlam door Japan begint als gepland op 25 maart in Fukushima. Publiek is niet aanwezig bij de startceremonie en evenmin bij het eerste deel van de fakkeltocht. Dat meldde het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio.

Er is voor een versoberde fakkeltocht gekozen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „We willen de veiligheid waarborgen door maatregelen te nemen die verspreiding van het virus onder fakkeldragers, toeschouwers, leden van de organisatie en lokale bewoners tegengaan”, luidde een verklaring van de organisatie.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat behalve een aantal genodigden er zo’n 3000 toeschouwers bij de ceremonie in Fukushima aanwezig zouden zijn. De ceremonie zal nu live te volgen zijn op televisie. Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen.

Voetbal: Spurs voorlopig zonder ’overbelaste’ aanvaller Son

08.38 uur: Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur vreest dat hij aanvaller Son Heung-min voorlopig kwijt is. De sterspeler uit Zuid-Korea viel zondag al vroeg uit in het met 2-1 verloren duel met stadgenoot Arsenal. Hij heeft ogenschijnlijk een hamstringblessure. „Het is iets met een spier en dat zijn meestal hardnekkige blessures. Ik weet nog niet hoe lang ik hem kwijt ben”, zei de Portugese coach na de wedstrijd.

Mourinho weet de blessure van Son aan overbelasting. „Hij heeft te veel wedstrijden gespeeld. Son is een jongen die normaal gesproken snel herstelt, maar nu is het zo’n opeenstapeling van wedstrijden, dat het zelfs hem te veel is geworden.” Son speelde dit seizoen in alle 28 competitiewedstrijden, negen Europa Leugueduels en vier bekerwedstrijden. „Ik heb hem in de laatste wedstrijd in de Europa League wel een half uur rust gegeven, maar ja, dan speel je alsnog een uur.”

De Spurs staan zevende in de Premier League met 45 punten. De club speelt donderdag in de Europa League tegen Dinamo Zagreb.

Basketbal: Sixers halen uit tegen Spurs in NBA

08.30 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben uitgehaald tegen San Antonio Spurs in de Amerikaanse NBA. De koploper van de Eastern Conference miste de geblesseerde sterspeler Joel Embiid, maar won niettemin met 134-99. Het was de grootste zege ooit die de Sixers boekten op de Spurs.

Tobias Harris maakte 23 punten voor Philadelphia, Seth Curry noteerde er 21 voor de ploeg die samen met Brooklyn Nets de dienst uitmaakt in de oostelijke divisie van de NBA.

Utah Jazz, de koploper in de westelijke divisie (Western Conference), leed opnieuw een nederlaag. Golden State Warriors was zelfs beduidend beter en won met 131-119. Stephen Curry was topschutter voor de Warriors met 32 punten, Andrew Wiggins voegde 28 punten toe aan de score van Golden State, dat in de middenmoot bivakkeert van de Western Conference.

Houston Rockets verkeert in een diepe crisis. De nederlaag tegen Boston Celtics (107-134) was al de zestiende op rij. Alleen Minnesota Timberwolves doet het in de westelijke divisie slechter dan de Rockets. Die namen tegen Boston nog wel de leiding, maar raakten de controle over de wedstrijd kwijt. Jaylen Brown (24 punten) en Jayson Tatum (23 punten) waren de topscorers bij Boston.

Zeilen: Team New Zealand nadert zege in America’s Cup

08.00 uur: Team New Zealand is nog twee zeges verwijderd van de eindoverwinning in de America’s Cup en heeft daarmee titelprolongatie in het prestigieuze zeilduel binnen bereik. De hogensnelheidsboot van schipper Peter Burling won maandag voor de kust van Auckland (Nieuw-Zeeland) beide races van de Italiaanse uitdager Luna Rossa en nam een voorsprong van 5-3.

Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de ’Auld Mug’, de trofee die al sinds 1851 wordt uitgereikt aan de winnaar. Het is daarmee de oudste sportprijs ter wereld.

Luna Rossa had in beide races de betere start, maar Team New Zealand wist de achterstand ook beide keren goed te maken en de Italiaanse boot voorbij te gaan. Vooral de tweede race kende een bizar verloop. Team New Zealand kwam in het begin van de race bijna stil te liggen en zag Luna Rossa meer dan 4 minuten uitlopen. In het tweede deel van de race nam de wind af en viel Luna Rossa praktisch stil. Team New Zealand slaagde erin de boot weer op snelheid te krijgen, haalde de Italianen bij en nam de leiding over om vervolgens met bijna 4 minuten voorsprong de race alsnog te winnen.