Sport Kort: ’Overbelaste’ Son aan de kant bij Spurs

Voetbal: Spurs voorlopig zonder ’overbelaste’ aanvaller Son

08.38 uur: Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur vreest dat hij aanvaller Son Heung-min voorlopig kwijt is. De sterspeler uit Zuid-Korea viel zondag al vroeg uit in het met 2-1 verloren duel met stadgenoot Arsenal. Hij heeft ogenschijnlijk een hamstringblessure. „Het is iets met een spier en dat zijn meestal hardnekkige blessures. Ik weet nog niet hoe lang ik hem kwijt ben”, zei de Portugese coach na de wedstrijd.

Mourinho weet de blessure van Son aan overbelasting. „Hij heeft te veel wedstrijden gespeeld. Son is een jongen die normaal gesproken snel herstelt, maar nu is het zo’n opeenstapeling van wedstrijden, dat het zelfs hem te veel is geworden.” Son speelde dit seizoen in alle 28 competitiewedstrijden, negen Europa Leugueduels en vier bekerwedstrijden. „Ik heb hem in de laatste wedstrijd in de Europa League wel een half uur rust gegeven, maar ja, dan speel je alsnog een uur.”

De Spurs staan zevende in de Premier League met 45 punten. De club speelt donderdag in de Europa League tegen Dinamo Zagreb.

Basketbal: Sixers halen uit tegen Spurs in NBA

08.30 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben uitgehaald tegen San Antonio Spurs in de Amerikaanse NBA. De koploper van de Eastern Conference miste de geblesseerde sterspeler Joel Embiid, maar won niettemin met 134-99. Het was de grootste zege ooit die de Sixers boekten op de Spurs.

Tobias Harris maakte 23 punten voor Philadelphia, Seth Curry noteerde er 21 voor de ploeg die samen met Brooklyn Nets de dienst uitmaakt in de oostelijke divisie van de NBA.

Utah Jazz, de koploper in de westelijke divisie (Western Conference), leed opnieuw een nederlaag. Golden State Warriors was zelfs beduidend beter en won met 131-119. Stephen Curry was topschutter voor de Warriors met 32 punten, Andrew Wiggins voegde 28 punten toe aan de score van Golden State, dat in de middenmoot bivakkeert van de Western Conference.

Houston Rockets verkeert in een diepe crisis. De nederlaag tegen Boston Celtics (107-134) was al de zestiende op rij. Alleen Minnesota Timberwolves doet het in de westelijke divisie slechter dan de Rockets. Die namen tegen Boston nog wel de leiding, maar raakten de controle over de wedstrijd kwijt. Jaylen Brown (24 punten) en Jayson Tatum (23 punten) waren de topscorers bij Boston.

Zeilen: Team New Zealand nadert zege in America’s Cup

08.00 uur: Team New Zealand is nog twee zeges verwijderd van de eindoverwinning in de America’s Cup en heeft daarmee titelprolongatie in het prestigieuze zeilduel binnen bereik. De hogensnelheidsboot van schipper Peter Burling won maandag voor de kust van Auckland (Nieuw-Zeeland) beide races van de Italiaanse uitdager Luna Rossa en nam een voorsprong van 5-3.

Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de ’Auld Mug’, de trofee die al sinds 1851 wordt uitgereikt aan de winnaar. Het is daarmee de oudste sportprijs ter wereld.

Luna Rossa had in beide races de betere start, maar Team New Zealand wist de achterstand ook beide keren goed te maken en de Italiaanse boot voorbij te gaan. Vooral de tweede race kende een bizar verloop. Team New Zealand kwam in het begin van de race bijna stil te liggen en zag Luna Rossa meer dan 4 minuten uitlopen. In het tweede deel van de race nam de wind af en viel Luna Rossa praktisch stil. Team New Zealand slaagde erin de boot weer op snelheid te krijgen, haalde de Italianen bij en nam de leiding over om vervolgens met bijna 4 minuten voorsprong de race alsnog te winnen.