Feyenoord morst punten bij FC Groningen in aanloop naar Klassieker

Het zwaar bevochten gelijkspel is een mooi succesje voor FC Groningen en trainer Danny Buijs, die als speler mooie jaren beleefde bij Feyenoord. Na de leegloop van afgelopen zomer beleven de Groningers een moeizaam seizoen, maar als zijn oude club langskomt weet Buijs altijd een goed strijplan te bedenken. Het 1-1 gelijkspel is het vierde puntenverlies van Feyenoord in Groningen, terwijl Buijs daar in de dug-out zit. De voorgaande drie seizoenen werd het 0-0, 1-1 en 1-0 voor FC Groningen.

Juichende entree

Voor de Formule 1-liefhebbers onder de voetballers was het mooi uitgekiend dat de ontknoping van het wereldkampioenschap in Abu Dhabi net in de rust viel van de wedstrijd in Groningen. Mike te Wierik, een groot Formule 1- en Max Verstappen-fan kwam na de bijzondere afloop van het racespektakel juichend het veld op.

In de wedstrijd zelf viel er tot dan weinig te juichen. Beide trainers hadden het tactisch goed neergezet, zoals dat zo mooi heet, maar het leverde in de eerste helft wel een pover schouwspel op. FC Groningen-trainer Buijs had voor een 5-3-2 systeem gekozen. Het viel Feyenoord niet mee om gaten te vinden in de Groningse verdedigingsmuur. Het grootste wapenfeit was een hard schot van Tyrell Malacia, dat vlak voor rust rakelings over ging.

In vergelijking met de wedstrijden tegen Fortuna Sittard en Maccabi Haifa keerde Gernot Trauner terug centraal achterin bij Feyenoord, waardoor trainer Arne Slot over zijn sterkste elf kon beschikken. Een prestatie op zich, gezien de krappe kern waarmee Feyenoord werkt en de twaalf Europese duels die de Rotterdammers de afgelopen maanden afwerkten.

Trauner zou een hoofdrol vervullen in Groningen, waar Feyenoord ervoor streed om een week voor de Klassieker in ieder geval twee uurtjes aan kop te komen van de Eredivisie, omdat Ajax later op de middag pas in actie zou komen. Het was de Oostenrijkse verdediger, die in de tweede helft, in een fase dat Feyenoord echt druk op de Groningers wist te krijgen, de bal in het doel wist te werken uit een corner. Omdat de bal via collega-verdediger Marcos Senesi in het Groningse doel verdween, kreeg de Argentijn de goal op zijn naam. De voorsprong was verdiend, want Feyenoord was inmiddels een stuk sterker dan de thuisploeg en even voor de 0-1 had Luis Sinisterra al op de paal gekopt.

Nonchalant verdedigen

De opluchting over de voorsprong was groot bij Feyenoord, maar zou van korte duur zijn. Want slechts enkele minuten later profiteerde FC Groningen-spits Jörgen Strand Larsen van nonchalant verdedigen bij Feyenoord. De Noor kreeg vrije doortocht en lobde de bal subtiel over Feyenoord-keeper Justin Bijlow heen.

Feyenoord kon opnieuw beginnen en Slot bracht Alireza Jahanbakhsh en Cyriel Dessers in om de offensieve slagkracht te vergroten. Het werd een flinke belegering van het Groningse doel, maar de bal viel niet meer goed. Trauner en Sinisterra kwamen met gevaarlijke schoten nog dichtbij een nieuwe voorsprong voor Feyenoord, terwijl de Oostenrijkse verdediger een inzet door Bart van Hintum voor de doellijn weggehaald zag worden. Aan de overkant was er een gevaarlijk moment voor invaller Romano Postema, die Bijlow op zijn weg vond. Uiteindelijk viel de bal voor geen van beide teams nog goed, zodat het 1-1 bleef en Feyenoord averij heeft opgelopen in de strijd bovenin de Eredivisie met Ajax en PSV.

