Treffer Aké helpt City voorbij Arsenal in FA Cup

De twee ploegen, ook in de Premier League verwikkeld in een felle titelstrijd, troffen elkaar in Manchester in de vierde ronde van het belangrijkste Engelse bekertoernooi. Aké had een basisplaats bij City, terwijl Arsenal sterkhouder Martin Ødegaard op de bank hield.

De twee ploegen, respectievelijk zesvoudig en veertienvoudig winnaar van het toernooi, hielden elkaar lang in evenwicht. Pas na een dik uur voetballen brak City de ban, en het was Aké die het Etihad-stadion op aangeven van Jack Grealish liet ontploffen.

Arsenal kon er, ook na een invalbeurt van Ødegaard, aanvallend weinig tegenover stellen en zag Aké met het wegtikken van de tijd dus man of the match worden. De Gunners zien met de uitschakeling de eerste kans op een prijs dit seizoen als sneeuw voor de zon verdwijnen, wat de titelrace in de competitie ongetwijfeld van nog meer spanning zal voorzien.

Vilhena schiet Salernitana naar zege

In de Serie A heeft Tonny Vilhena Salernitana aan een belangrijke overwinning in de Serie A geholpen. De club uit Salerno won mede door een treffer van de 28-jarige middenvelder met 2-1 bij Lecce en klom met 21 punten naar de veertiende positie op de ranglijst.

Boulaye Dia opende al in de 5e minuut de score voor de bezoekers. Vilhena zorgde een kwartier later voor de 2-0. Hij kreeg de bal van Dia en rondde vervolgens af voor zijn derde competitietreffer. Gabriel Strefezza maakte enkele minuten later de 1-2, maar verder kwam de thuisploeg niet. Lecce staat door de nederlaag een plaats achter Salernitana.

RB Leipzig nadert Bayern

Ook in de Bundesliga werd er gevoetbald. RB Leipzig is koploper Bayern München daar tot op een punt genaderd. De Duitse voetbalploeg uit Leipzig van coach Marco Rose won met 2-1 van VfB Stuttgart en kwam zo op 35 punten. De landskampioen uit München staat op 36 punten, maar komt zaterdag nog thuis in actie tegen Eintracht Frankfurt.

Dominik Szoboszlai zorgde voor beide treffers voor Leipzig. De Hongaar scoorde in de 25e minuut uit een vrije trap. Kort na rust verdubbelde hij de voorsprong. Op aangeven van André Silva met het hoofd schoot hij hard binnen in de linkerhoek.

Stuttgart kwam nog terug tot 2-1. Chris Führich benutte een strafschop in de 68e minuut nadat de scheidsrechter na lang overleg met de VAR had geconstateerd dat Josko Gvardiol hands had gemaakt.