Team Jumbo-Visma wint ploegentijdrit in La Vuelta Femenina

Het was een ploegentijdrit over ruim 14 kilometer in kustplaats Torrevieja. De Nederlandse ploeg was net iets sneller dan het Duitse Canyon-SRAM Racing. Het verschil was 1 seconde. Trek-Segafredo werd derde. Movistar, met wereldkampioene Annemiek van Vleuten, eindigde als vierde.

Voor Jumbo-Visma kwamen Amber Kraak, Riejanne Markus, Eva van Agt, Marianne Vos, de Britse Anna Henderson, de Amerikaanse Coryn Labecki en de Zwitserse Noemi Rüegg in actie. Omdat Henderson als eerste de finish passeerde, mocht zij de rode leiderstrui aantrekken.

Bekijk hieronder de beelden van de zege van de Nederlandse ploeg.

Dinsdag volgt een vlakke rit van Orihuela naar Pilar de la Horadada. De Vuelta eindigt zondag. Van Vleuten won de afgelopen twee edities.