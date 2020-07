Transfervrije Tapia van Feyenoord naar Celta de Vigo

Tapia was transfervrij, nadat zijn contract bij Feyenoord was afgelopen. De 24-jarige international wist in 4,5 jaar bij Feyenoord nooit een onbetwiste basisspeler te worden. Hij speelde 45 competitiewedstrijden voor de Rotterdamse club, die hem in het seizoen 2018-2019 voor een half jaar uitleende aan Willem II. Van 2013 tot begin 2016 kwam Tapia uit voor FC Twente.

De Peruaan veroverde met Feyenoord in 2017 de landstitel en hij won ook twee KNVB-bekers en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Met zijn land deed Tapia in 2018 mee aan het WK.