Max Verstappen Ⓒ Reuters

Is het toeval? Het lijkt er niet op. Net nu Max Verstappen de munitie heeft om te strijden met de grote jongens in de Formule 1, zorgt dat voor twee spectaculaire races. Na zijn overwinning in Oostenrijk had het de Limburger normaal gesproken ook een podiumplek opgeleverd op Silverstone.