Steven Kruijswijk: ‘Steekt dat ik geen onderdeel van Tour-succes ben’

Steven Kruijswijk Ⓒ ANP/HH

PUY MARY - Hij is - terug op pleisterplaats Tignes - weer in training, maar het gaat nog niet van harte. De ontwrichte schouder die Steven Kruijswijk uit de Tour de France hield, is nog steeds niet honderd procent genezen. „Ik ben weer een beetje de draad aan het oppakken, maar die schouder doet op sommige plekken nog pijn. Al mag ik niet klagen, want ik zat ook onder de schaafwonden en alles geneest redelijk goed”, aldus de Brabander, die in het skioord de verrichtingen van zijn ploeggenoten op de Franse wegen volgt.