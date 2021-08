Intussen bij Juventus: ’Cristiano Ronaldo kan op bank belanden’

De fans van PSG dromen al hardop van voetbaldominantie nu ze naast Neymar en Kylian Mbappé ook Messi het veld kunnen opsturen. Plus nieuwkomers als Sergio Ramos en Gianluigi Donnarrumma. Wát een zomer voor de Franse topclub.

Bij Juventus is het voorlopig muisstil op transfervlak. De jonge aanvaller Kaio Jorge kwam over van Santos, maar is vooral een investering voor de toekomst. Intussen spreekt de Oude Dame al weken met Sassuolo over middenvelder Manuel Locatelli, maar een deal is er nog steeds niet. Dé grootste verandering van allemaal is de terugkeer van trainer Max Allegri.

Allegri en Ronaldo

De Italiaan leidde Juventus naar vijf titels, vier bekers en twee Champions League-finales, maar werd in 2019 aan de deur gezet. Enerzijds omdat het management „mooier voetbal” wilde zien, anderzijds omdat zijn geprefereerd systeem met twee spitsen niet naar de zin was van…Ronaldo.

Maar nu is Allegri dus terug en Ronaldo is, zij het deels tegen zijn zin als we de Italiaanse media mogen geloven, nog steeds speler van Juventus. Dat verloor zijn eerste echte oefenwedstrijd met 3-0 tegen FC Barcelona, waarbij ’Juve’ speelde in een 4-4-2. Ronaldo maakte daarin weinig klaar.

Rotatie

„Ik verwacht veel van Cristiano”, had Allegri eerder al gezegd. „Drie jaar geleden hadden we meer ervaren spelers, nu zijn er veel jonge gasten. Hij moet dus meer verantwoordelijkheid opnemen.”

De Juve-trainer zei toen ook nog dat hij vaak zal roteren „omdat er elke drie dagen een wedstrijd is.”

La Gazzetta dello Sport komt nu met het nieuws dat Ronaldo mede daardoor wel eens vaker op de bank zal verzeilen dan hem lief is. „Dit wordt het laatste kunstje van CR7 in Italië”, klinkt het bij de roze sportkrant, doelend op het feit dat zijn contract in 2022 afloopt. „Ronaldo is niet langer onaantastbaar in Turijn. Voor het eerst in zijn carrière zal ook hij in een rotatiesysteem terechtkomen. Naast Paulo Dybala, Alvaro Morata, Federico Chiesa en Dejan Kulusevski.”