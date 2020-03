Streep door FBK Games wegens uitbraak coronavirus

De extra maatregelen die de overheid op maandag aankondigde en waarin samenkomsten tot 1 juni zijn verboden, hebben geleid tot dit besluit van de organisatie.

„Met pijn in het hart moeten we dit besluit nemen. We hebben echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid dit virus een halt toe te roepen en dit is de enig verantwoorde beslissing op dit moment”, aldus Ellen van Langen, de oud-olympisch kampioene die wedstrijddirecteur is van de FBK Games.