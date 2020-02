Rico over liefdesbreuk en gevecht tegen Badr: ’Ik was met een andere strijd bezig’

Vlak voor het gevecht had een emotionele ontmoeting plaats met zijn toenmalige partner, die hem allesbehalve onberoerd liet. Het gebeurde in de kleedkamer, minder dan een uur voor het gevecht. „Dat was zo heftig voor me, dat ik in tranen dreigde uit te barsten. Ik kan het amper beschrijven. Alles in je lijf staat zo op scherp: elke vezel, elke emotie, alles staat honderd procent ’aan’ richting dat gevecht.”

Verhoeven vertelt vandaag waarom het ’chaos’ werd in zijn hoofd en hoe hij daarna de controle over zichzelf kwijt was. „Ik was in mijn hoofd met een andere strijd bezig. De strijd van thuis.”

