Kirsten Wild heeft gedroomde olympische medaille binnen: brons voor baanwielrenster

Het was nog maar de vraag hoe fit de 38-jarige baanwielrenster aan de start zou verschijnen op het omnium. Vrijdag kwam de Nederlandse in de koppelkoers hard ten val. Gebutst en gehavend reed Wild samen met haar maatje Amy Pieters de wedstrijd nog wel uit, maar een podium zat er niet meer in. Uiteraard wilde Wild zondag niets liever dan revanche nemen.

Wild begon goed aan het omnium, een meerkamp over vier onderdelen. De baanwielrenster kwam in het eerste onderdeel, de scratch race, als vijfde over de finish. Op de wielerpiste van Izu zat de schrik er al snel goed in toen veel renners, inclusief een jurylid hard onderuit gingen. De Nederlandse ontsnapte, maar een jurylid was er erger aan toe en ging met een brancard van de baan.

Na de temprorace, steeg de Nederlandse naar de tweede plaats in het klassement. Alle drie de renners hadden na twee onderdelen 76 punten. Ze moest toen alleen nog de Amerikaanse Jennifer Valente voor haar dulden.

Het derde onderdeel, de afvalkoers, verliep niet goed voor Wild. Ze werd al vroeg in de race geëlimineerd en eindigde als elfde. Dat was een fikse tegenvaller voor de Nederlandse, aangezien de afvalkoers juist haar specialiteit is. In het algemeen klassement zakte ze naar de vijfde plaats en dus was er werk aan de winkel voor Wild.

In de puntenrace verzamelde Wild uiteindelijk nog net genoeg punten om de bronzen plak te veroveren.

