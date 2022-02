Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse-trainer Letsch woedend na arbitrale misser: ’Dat is een schandaal’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Het moment: Willem Janssen houdt Lois Openda vast en de aanvaller gaat liggen. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Danilho Doekhi redde in de tweede minuut van de blessuretijd nog een punt voor Vitesse in het partijtje modderworstelen met FC Utrecht (1-1). De captain van Vitesse was opgelucht, dat de Arnhemmers daardoor een einde wisten te maken aan een nederlagenreeks van vijf duels.