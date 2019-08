De zorgen nemen toe voor Jaap Stam

Jaap Stam beleeft een valse start met Feyenoord in De Kuip, tegen Sparta werd het 2-2. Ⓒ BSR/Soccrates

ROTTERDAM - Feyenoord heeft niet de drama-start gekregen waar iedere Rotterdamse fan bang voor was, maar met een 2-2 gelijkspel in de derby tegen Sparta voelt het zich voor eigen publiek de morele verliezer. Een plek boven Ajax en PSV lag in het verschiet, maar Jaap Stam zag zijn spelers die kans niet grijpen.