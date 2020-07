Tennisser Tiafoe test in Atlanta positief op coronavirus

„Helaas heb ik vrijdag positief getest op Covid-19 en moet ik me terugtrekken van de All American Team Cup dit weekend”, meldde de 22-jarige tennisser via Twitter. „De afgelopen twee maanden heb ik getraind in Florida en nog tot vorige week steeds negatief getest.

De organisatie van het toernooi in Atlanta liet weten dat Tiafoe net als de andere spelers bij aankomst in de stad waren getest. „Tiafoe heeft het terrein van het evenement verlaten en zal niet deelnemen. We zullen alle richtlijnen van de lokale gezondheidsorganisaties opvolgen.”