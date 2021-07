Everton-speler geschorst na verdenking van seksueel misdrijf met een kind

De politie heeft bevestigd dat de speler vorige week vrijdag is opgepakt en ondervraagd. Hij is vervolgens in afwachting van verder onderzoek op borgtocht vrijgelaten.

De voetballer is door zijn club geschorst terwijl het onderzoek loopt. De Engelse club zei dat het zou meewerken met het onderzoek, maar wil geen verdere details over de zaak geven. „De club zal de autoriteiten waar nodig bijstaan in het onderzoek en zal nu niet verder op de zaak ingaan”, aldus de club op de website.