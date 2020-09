Video: Voetballer in Estland al na 13 seconden gewisseld

De 16-jarige Laurie Suup werd zondag 13 seconden na de aftrap alweer naar de kant gehaald door zijn trainer.

De jeugdspeler had op dit moment nog geen bal aangeraakt, al deed hij nog wel zijn best om een uittrap van zijn eigen doelman binnen te houden, voordat hij werd vervangen door de zes jaar oudere Vladyslav Khomutov.

De wissel was van tevoren besproken en had alles te maken met de regels in Estland. Die schrijven voor dat teams elk competitieduels moeten beginnen met minstens twee zelf opgeleide spelers. Bij Kalju ontbraken echter meerdere voetballers, omdat zij vanwege positieve coronatests in quarantaine moesten.