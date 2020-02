’Menselijke fout’ van VAR houdt Engelse gemoederen bezig: ’Wát een grap!’

Hier werd geen rode kaart voor gegeven, ook nadat de VAR naar de beelden had gekeken. Ⓒ Screenshot Twitter

LONDEN - In de Eredivisie wordt er regelmatig geklaagd over de werking van de VAR (video assistant referee), maar in de Premier League hebben ze praktisch élke week discussies over de twijfelachtige beslissingen die toch steeds maar weer genomen worden. Met nu als toppunt de zaterdagmiddag niet gegeven rode kaart aan Tottenham Hotspur-speler Giovani Lo Celso.