Tiental Ajax toont noodzaak aankopen

Arbiter Pol van Boekel is onverbiddelijk: rood. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De beslissing dat er nog versterkingen bijkomen, was in de directiekamer van Ajax al genomen. In de derde Eredivisie-ronde, thuis tegen Vitesse (2-1), kwam de bevestiging dat dit pure noodzaak is. Het was voor de Amsterdammers ruim een week voor het sluiten van de transfermarkt het ideale scenario, want het tiental van Erik Ten Hag wón dankzij de klasse van Antony wel heel knap, maar dat was een wonder.