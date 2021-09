Annemiek van Vleuten rijdt concurrentie op een hoop en grijpt de macht in La Vuelta

Voorafgaand aan de derde rit reed de Zwitserse Marlen Reusser nog in de rode trui met een voorsprong van 1.36. Zij won donderdag vanuit de vroege vlucht de eerste rit en verloor vrijdag in de tijdrit - ook gewonnen door Van Vleuten - niet heel veel tijd.

Reusser moest vroeg in de wedstrijd echter al toezien hoe Van Vleuten in een sterke kopgroep meeglipte. Vervolgens ging ze met nog zo’n zestig kilometer te gaan solo. Achter de Nederlandse kwam Reusser in een elitegroepje te rijden, maar Van Vleuten bouwde haar voorsprong alleen maar verder uit.

De olympisch kampioen tijdrijden kwam met een voorsprong van een kleine drie minuten op de nummer twee aan de meet. Reusser volgde net een paar tellen later. Van Vleuten gaat zodoende met een marge van net geen anderhalve minuut de vierde etappe in. Deze slotrit is normaliter een prooi voor de sprinters.