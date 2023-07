Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-doelmannen volop in de schijnwerpers Bijlow houdt lippen stijf op elkaar over Manchester United

Justin Bijlow komt kijken bij zijn ploeggenoot Quinten Timber.

BARENDRECHT - De kracht van landskampioen Feyenoord zat vorig seizoen niet alleen in de waterdichte defensie, het sterke middenveld of doeltreffende aanvalstrio. Met Justin Bijlow en Timon Wellenreuther beschikt trainer Arne Slot namelijk over twee betrouwbare doelmannen. Na de door Feyenoord met 2-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Club Brugge, ging het op het sportpark van voetbalvereniging Smitshoek vooral over het tweetal.