PEC Zwolle - FC Groningen geschrapt vanwege transferruzie

Reden van het niet doorgaan van het treffen tussen de twee clubs uit de Eredivisie is de onenigheid tussen beide clubs over de transfer van Alessio Da Cruz, bevestigt een woordvoerder van Zwolle.

FC Groningen presenteerde Da Cruz zaterdag als versterking voor de selectie van trainer Danny Buijs. De 23-jarige Nederlandse aanvaller kwam op huurbasis over van Parma. In eerste instantie leek Zwolle hem binnen te halen, maar op het laatste moment sloeg FC Groningen toe.

De club uit Zwolle is daarover niet te spreken. De club vindt het ongepast dat Groningen een speler heeft benaderd die al bijna rond was met een andere club. ,,FC Groningen heeft duidelijk een erecode geschonden. Ze wisten dat we met hem bezig waren, dat het nagenoeg rond was. Dan ga je zo’n iemand toch niet benaderen?”, vertelde Mike Willems, Technisch manager van PEC Zwolle, aan de Stentor.

Da Cruz zat zondag nog niet bij de selectie toen Groningen van Ajax won (1-0).