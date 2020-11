Frank de Boer van hatelijke nul af

Bondscoach Frank de Boer proeft eindelijk de smaak van een overwinning.

AMSTERDAM - Frank de Boer is van de hatelijke nul (overwinningen) af. In zijn vijfde interland als eindverantwoordelijke boekte het aanvallende maar zo nu en dan gammele Oranje een broodnodige zege op de zwakke broeder in groep A1, Bosnië en Herzegovina (3-1). Daarmee verzekerde Nederland zich van een langer verblijf op het hoogste niveau van de Nations League én – veel belangrijker nog – van een beschermde status bij de loting in december voor de WK-kwalificatiereeks.