McIlroy na vijf jaar terug aan kop wereldranglijst

De viervoudig majorwinnaar neemt de leiding over van de Amerikaan Brooks Koepka. McIlroy eindigde vorige maand als gedeeld derde op het Farmers Insurance Open en werd vierde op het World Tour Championships in Dubai. Even daarvoor had hij de WGC-HSBC Champions in Shanghai gewonnen.

De wereldranglijst golf wordt bepaald op basis van de resultaten van twee jaar. Zijn terugkeer aan de top betekent dat McIlroy op de vierde plaats komt als het gaat om de tijd dat iemand de nummer 1 van de wereld is. Het wordt zijn 96e week, waarmee hij alleen nog de Amerikaan Tiger Woods (683 weken), de Australiër Greg Norman (331) en de Brit Nick Faldo (97) voor zich weet.

McIlroy sloot de afgelopen 11 jaar maar één keer buiten de top 10 af, in 2017. Al won hij sinds zijn zege op het PGA Championship in 2014 geen major meer.

Koepka wordt op de ranglijst gevolgd door de Spanjaard Jon Rahm. Joost Luiten zakte zes plaatsen en is nu de nummer 96 van de wereld.