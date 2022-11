Fortuna Sittard na bizarre ontknoping langs FC Groningen

Net als de doelman van NEC liep Pepi tegen de verwachtingen in het WK mis. In de kwalificatie-serie van de Verenigde Staten op weg naar Qatar deed hij tien duels mee en scoorde daarin drie keer. Bondscoach Gregg Berhalter selecteerde de 19-jarige spits niet, maar kwam wel met een verklaring. Josh Sargent kreeg de voorkeur omdat hij bij Norwich City speelt en de VS op het WK Engeland en Wales tegen komt.

Paul Gladon leek de gevierde man te worden bij Fortuna Ⓒ ANP/HH

Pepi bewijst in de Eredivisie geregeld dat hij een prima spits is. Tegen Fortuna Sittard deed hij net voor de pauze precies op tijd een stapje terug. Daardoor kon Ragnar Oratmangoen hem met een voorzet in stelling brengen. Pepi plaatste na zijn vooractie zijn schoen simpel achter de bal.

Trainer zorgt voor opwinding

Voor de bezoekers van de Groene Kathedraal was die treffer een zegen. Dat er aanvankelijk weinig gebeurde lag vooral aan Fortuna, dat op een snelle uitbraak speculeerde. Dat soort aanvallen kwamen er maar nauwelijks. Spits Burak Yilmaz, na een schorsing weer terug in de basis, kon voor de Groningse voorsprong maar één keer uithalen. Verder was er nog een flauwe kopbal van Ximo Navarro bij een hoekschop. Voor de meeste opwinding zorgde weer trainer Julio Velázquez. Die had nauwelijks reden om als een dolle langs de lijn te rennen. Toch sprong hij een keer van de bank op om te protesteren bij een inworp. Hij kreeg meteen geel.

Bij Fortuna Sittard had Cole Bassett een basisplaats. Ook dat was wat wrang. Bassett verruilde Feyenoord voor de Limburgse club in de hoop er veel speelminuten te krijgen. Dan kon hij Berhalter misschien nog overtuigen. December vorig jaar kwam hij tegen Bosnië tot 12 minuten in het tricot van de Verenigde Staten. Nu voor Bassett weinig minuten zijn weggelegd, kan hij wel eens vertrekken uit de Eredivisie. De speler is eigendom van Colorado Rapids, dat hem terug kan roepen.

Knotsgekke slotfase

Bassett zorgde voor de eerste aanvallende impulsen van de Limburgers na de pauze. Het ambitieuze Fortuna wil weg uit de onderste regionen waarin het door de 0-1 nederlaag tegen Emmen vorige week weer verzeild raakte. Dus mocht er zeker niet verloren worden van FC Groningen dat dan over Fortuna heen zou wippen. Dat gebeurde uiteindelijk ook niet. FC Groningen blijft kwetsbaar en verspeelde al dertien punten na een voorsprong. Nu leek Gladon de boosdoener. Hij kopte eerst prachtig een voorzet binnen en schoot Fortuna Sittard daarna zelfs op voorsprong. De spreekkoren zich al tegen Frank Wormuth richtten, verstomden even na de 2-2 van Florian Kruger. Maar die liet Tiijani Noslin in de slotfase ontsnappen om Fortuna toch nog de zege te bezorgen.