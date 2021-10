Ajax deelt PSV flinke dreun uit in topper

Waar Erik ten Hag dezelfde elf kon opstellen als afgelopen dinsdag tegen Borussia Dortmund, moest Roger Schmidt puzzelen. Door de absentie van Cody Gakpo en Noni Madueke bestond de voorhoede uit Carlos Vinícius en Eran Zahavi. Ook was er een plek ingeruimd voor Bruma, terwijl Yorbe Vertessen en Armando Obispo op de bank plaats namen.

Met die alternatieve opstelling begon PSV alleraardigst in de Johan Cruijff ArenA en bood het voor rust behoorlijk partij. Vooral in de eerste zeven minuten verraste PSV Ajax en werd Remko Pasveer al drie keer aan het werk gezet door Vinícius (kopbal) en schoten van Zahavi en Bruma. Net als dinsdag tegen Borussia Dortmund kwam Ajax na een minuut of acht langzaam beter in de wedstrijd.

Berghuis opent de score

Na een kwartier leverde dat de eerste kans op uit een hoekschop. Zowel de kopbal van Lisandro Martinez als de inzet van Steven Berghuis werd gekeerd door een PSV’er. Het was de voorbode van dat wat een paar minuten later volgde. Dusan Tadic had een afgemeten lage voorzet in huis, waarna Berghuis de bal ziedend hard binnenschoot. Het was alweer zijn zesde doelpunt in Eredivisie-wedstrijden tegen de Eindhovenaren.

Ajax nam het initiatief en was via een schot van Antony dicht bij de 2-0. Tien minuten voor rust schakelde PSV echter weer een tandje bij. Eerst keerde Pasveer een vrije trap van Olivier Boscagli en vervolgens zeilde een gekraakte poging van de Fransman net naast. PSV zette daarna druk, maar Ajax kreeg voor rust nog de beste kansen. Eerst werd een kopbal van Berghuis geblokt en vervolgens gebeurde hetzelfde met de inzet van Sébastien Haller.

Ook na de pauze startte PSV goed met een kans voor Mario Götze, maar de middenvelder produceerde een zwak rollertje. Ajax maakte weinig indruk, maar verdubbelde na tien minuten wel de voorsprong. Tadic vond met een hoekschop het hoofd van Haller, die de bal uitstekend verlengde tot in de verre hoek.

Sébastien Haller knikt de 2-0 binnen. Ⓒ ProShots

De Amsterdammers kwamen desondanks niet beter in de wedstrijd, die sowieso niet van een al te hoog niveau was. Dat belette de ploeg van Ten Hag echter niet om gewoon de 3-0 te maken. Haller zette goed door, waarna Antony oog in oog met Joël Drommel doel trof. Het feest werd nog groter toen ook de ingevallen Davy Klaassen zichzelf op het scorebord schoot, nadat hij de bal enigszins gelukkig voor zijn voeten kreeg.

Slotakkoord Tadic

De wedstrijd leek daarna geen leuke momenten meer in petto te hebben, maar in blessuretijd werd het toch 5-0. Tadic werd goed weggestuurd, omspeelde Drommel en schoof beheerst binnen. Het was zijn honderdste treffer in dienst van Ajax.

Ajax heeft nu een voorsprong van vier punten op PSV, dat nog wel tweede staat. Feyenoord heeft wel minder verliespunten dan de ploeg uit Eindhoven, maar moet nog een wedstrijd inhalen.