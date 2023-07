Dag 3: ‘De Leeuwinnen kunnen dankzij de terreinknecht weer veilig op hun plaat gaan’

Terug naar de plaat. Die zorgt er dus voor dat Jonker geen elf tegen elf kan spelen, waardoor in Nieuw-Zeeland stad en land wordt afgezocht om een vervangend veld te fiksen. Het was natuurlijk schreeuwen om problemen geweest, die dag in het Noord-Limburgse Horst aan de Maas. Een zoektocht in mijn telefoon leert dat het 27 juni was dat Andries Jonker mij vertelde dat de kans groot was dat er in de weken dat hij met zijn Leeuwinnen van huis zou zijn, wel eens iets mis zou kunnen gaan. Dat had hij beter niet kunnen zeggen.

Sindsdien ging in het Gelderse Escharen een oefenwedstrijd niet door omdat er glasscherven en stenen op het veld lagen, werd het veld van Sydney FC waarop negen dagen getraind moest worden afgekeurd, had het vervangende veld bij een Australische kostschool volgens Jonker veel weg van een ‘Alpenveld’ en nu is daar dus plaat-gate en vind ik mezelf terug op een cricketpitch.

Laat ik nu net een gewezen cricketer zijn en weten dat de pitch een heiligdom is in de ‘King of Sports’. Denk aan de bordjes die in de tuinen bij Britse bezienswaardigheden zijn geprikt met de tekst: keep off the grass. Dan wordt het niet gewaardeerd als je er toch gaat oplopen. Maar wie één stap op een cricketpitch zet zonder dat hij of zij er ook maar iets te zoeken heeft, wekt de immense toorn van de groundsman van dienst.

Maar de terreinknecht in Dunedin heeft inmiddels al zijn eigenwaarde verloren. Om de (quote Jonker) ‘kneiterharde plaat’ iets minder hard staan maken, heeft hij met een accuboormachine tientallen gaten in zijn pitch gemaakt en daar water in laten lopen, zodat de Leeuwinnen weer veilig op hun plaat kunnen gaan.