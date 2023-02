Ontspannen Max Verstappen wijst op belang ‘soepele sessies’

De tweevoudig wereldkampioen reed al eventjes in de nieuwe auto tijdens een filmdag op Silverstone, maar donderdag starten de echte testdagen in Bahrein. Verstappen komt dan direct de hele dag in actie en stapt ook vrijdagmiddag in. De vrijdagochtend en hele zaterdag zijn voor teamgenoot Sergio Pérez in Bahrein.

,,Ik voel me lekker ontspannen op weg naar het nieuwe seizoen”, zegt Verstappen. ,,De tijd wat testen betreft is zo beperkt, dus hopelijk hebben we een aantal solide dagen zonder al te veel problemen. Het is belangrijk om soepele sessies te hebben. Het team heeft in de winter hard gewerkt en ik hoop dat de RB19 weer een goede auto is om vooraan mee te doen.”

Na de drie testdagen volgt ruim een week later, op zondag 5 maart, in Bahrein direct de eerste race van het Formule 1-seizoen.