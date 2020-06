’Drie verdedigers beter dan Virgil van Dijk’

Virgil van Dijk en Richarlison hadden het tijdens een eerder onderling duel al eens met elkaar aan de stok. Ⓒ Reuters

Virgil van Dijk wordt in Liverpool op handen gedragen. De Nederlander wordt door de fans van The Reds en velen anderen als beste verdediger van de Premier League (en misschien wel de wereld) beschouwd. Aanvaller Richarlison, van stadgenoot Everton, is een stuk minder onder de indruk van de 28-jarige Van Dijk.