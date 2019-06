Wat moet Wiegman doen?

Daphne Koster pleit voor een basisplaats voor Merel van Dongen (l.) en Jill Roord (m.) tegen Canada. Dit zou ten koste gaan van Sherida Spitse (r.). Ⓒ Hollandse Hoogte

REIMS - Voor de Oranje Leeuwinnen staat morgen tijdens het WK in Frankrijk de afsluitende poulewedstrijd tegen Canada op het programma. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is bij een zege of een gelijkspel verzekerd van de groepswinst, al valt nu nog niet te zeggen of het wel zo gunstig is om als eerste in Groep E te eindigen. Voormalig bondscoach Arjan van der Laan en oud-international Daphne Koster voorzien Wiegman & co van advies.