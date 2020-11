Basisklant Steven Bergwijn met Tottenham Hotspur koploper in Premier League

De Spurs hebben 2 punten meer dan Chelsea, dat eerder op zaterdag al met 2-0 won bij Newcastle United, en Leicester City dat zondag tegen landskampioen Liverpool speelt.

Bergwijn mocht voor de tweede keer dit seizoen starten in de Premier League. De oud-PSV’er moest de voorbije interlands van Oranje overslaan vanwege fysieke problemen. Hij werkte in Londen aan zijn herstel en kreeg van Mourinho een basisplaats tegen City. In februari debuteerde Bergwijn voor de Spurs met een prachtig doelpunt tegen de lichtblauwe brigade uit Manchester.

Son Heung-min opende al in de 5e minuut de score. De Zuid-Koreaan werd diep gestuurd door Tanguy Ndombele en schoot zijn negende doelpunt van dit seizoen binnen, waarmee hij de topscorer van de Premier League is.

Van beide clubs werd daarna een treffer afgekeurd. Harry Kane scoorde voor de Spurs vanuit buitenspelpositie en aan de andere ging de gelijkmaker van Aymeric Laporte niet door omdat aangever Gabriel Jesus hands zou hebben gemaakt.

Invaller Giovani Lo Celso besliste het duel halverwege de tweede helft. De Argentijn stond pas net in het veld toen hij op aangeven van Harry Kane de 2-0 binnen schoot. Voor Kane betekende het al zijn negende assist dit seizoen. Bergwijn, die even later werd gewisseld, maakte met een handige loopactie ruimte voor Lo Celso.

Chelsea in Newcastle meteen weer bij de les

Chelsea is goed uit de interlandperiode gekomen. De ploeg van trainer Frank Lampard pakte 3 punten bij Newcastle United: 0-2. Daarmee behaalde de club uit Londen de vijfde overwinning op rij, inclusief twee zeges in de Champions League. Met 18 punten kwam Chelsea op gelijke hoogte met Leicester City, dat zondag bij landskampioen Liverpool aantreedt.

Chelsea kwam in de 10e minuut op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Federico Fernández, die een voorzet van Mason Mount achter zijn doelman Karl Darlow werkte. Tammy Abraham besliste het duel na ruim een uur dankzij goed voorbereidend werk van Timo Werner.

Hakim Ziyech, gewisseld in de 87e minuut, kon deze keer bij Chelsea geen hoofdrol vervullen. De oud-Ajacied was in de afgelopen interlandperiode namens Marokko op dreef in de kwalificatiestrijd voor de Afrika Cup. In het tweeluik tegen Centraal-Afrikaanse Republiek scoorde hij twee keer in de thuiswedstrijd (4-1) en verzorgde hij een assist. In het uitduel (0-2) tekende Ziyech voor een doelpunt en een assist.

Chelsea speelt dinsdag in de Champions League uit tegen Stade Rennes. De Londenaren zijn met 7 punten uit drie duels nog ongeslagen in poule E.