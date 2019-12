Afwachten geblazen voor handbalsters na noodzakelijke winst op Zuid-Korea

Na de nederlagen tegen Duitsland en Denemarken volgde een even imponerende als noodzakelijke zege op Zuid-Korea in de laatste wedstrijd uit de hoofdronde. Oranje won in de Aqua Dome van Kumamoto met 40-33. Lois Abbingh was de grote uitblinker met elf doelpunten.

De overwinning was nodig om nog kans te houden op een plek in de halve finales. Oranje is echter wel afhankelijk van de uitkomsten van de twee nog te spelen duels in de poule van Nederland, te beginnen bij Servië tegen Denemarken.

Als Servië wint, dan eindigt Nederland als tweede in de poule en gaat het naar de laatste vier. Wint Servië niet, dan is de uitkomst tussen Noorwegen tegen Duitsland van belang.