Nagelbijten handbalsters voor plek in halve finale WK

Nadat Oranje eerder op de dag een even imponerende als noodzakelijke zege had geboekt op Zuid-Korea (40-33) was de hoop gevestigd op de Servische vrouwen. Als Servië zou winnen van Denemarken, dan kwam Nederland op tweede plek in de poule en gaat het naar de laatste vier. Het duel eindigde echter in een gelijkspel: 26-26.

Nu is de uitkomst tussen Noorwegen tegen Duitsland van belang. Die wedstrijd begint om 12.30 uur en mag niet eindigen in een gelijkspel. Als die twee ploegen gelijkspelen, eindigt Nederland als derde en kan het nog maximaal vijfde worden. Wint Noorwegen, dan gaat Nederland met de Noorse vrouwen mee naar de laatste vier. Wint Duitsland, dan valt Noorwegen weg en is Oranje ook geplaatst voor de halve finales.

Vreugde bij Nederland na de belangrijke winst met 40-33 op het WK handbal tegen Zuid-Korea. Ⓒ ANP

Nederland kon tegen Zuid-Korea vooraf niet uitgaan van een makkelijke wedstrijd, want de conduitestaat tegen Zuid-Korea was niet geweldig. De enige zege op de Aziatische ploeg dateerde van het WK in 2005. Daar stonden tien nederlagen tegenover, onder meer nog op het WK van 2017.

Maar na een kwartier was de wedstrijd feitelijk al beslist. Dankzij Lois Abbingh. De topschutter was in haar 150e interland de grote animator in de beginfase van het duel. Ieder schot van de geboren Groningse was raak; met zes treffers in het eerste kwartier stuwde ze ploeg naar een voorsprong van 12-3. Na twintig minuten was de stand zelfs 15-5.

Zuid-Korea richtte zich na de storm van dat eerste kwartier ietwat op en profiteerde van slordigheden bij Nederland. De Aziatische ploeg, die op dit WK in de groepsfase had gestunt met een zege op regerend wereldkampioen Frankrijk, liet de achterstand niet nog verder oplopen. Niettemin was de kloof zeven treffers in het voordeel van Nederland: 23-16.

De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade wist de riante voorsprong in de tweede helft eenvoudig te consolideren. De marge liep zelfs weer even op naar tien goals, maar Zuid-Korea liet het niet op een afstraffing aankomen, hoewel de 40-33 pijn deed. Bij Oranje waren ook de hoekspeelsters Martine Smeets en Angela Malestein op dreef met ieder zes treffers.