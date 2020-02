Komen de Olympische Spelen in gevaar?

In Kumamoto City dragen de deelnemers aan de Castle marathon een mondkapje. De ongeveer 38 duizend recreanten die zich hadden ingeschreven voor de marathon in Tokio mogen niet meedoen. Ⓒ AP

AMSTERDAM - China is toch echt een ander land dan Japan en de Olympische Spelen beginnen pas eind juli. Toch wordt nu in de sportwereld steeds vaker de vraag gesteld of het coronavirus ervoor zou kunnen zorgen dat het vierjaarlijkse sportfestijn in Tokio niet doorgaat. Die kans lijkt klein, maar in Japan is inmiddels lichte paniek uitgebroken en worden ingrijpende maatregelen genomen.